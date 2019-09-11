The Hill: США должны посеять вражду между Китаем и Россией
Вашингтон, 11 сентября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны сосредоточить свою политику на разжигании споров и конкуренции между Россией и Китаем, заявил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайский в статье для издания The Hill.
По словам Бугайского, между Китаем и Россией нет подлинного и долгосрочного альянса, имеет место лишь партнёрство, которое направленно на уменьшение влияния США.
Бугайский добавил, что угроза ужесточения западных санкций в отношении России, в том числе в отношении её экспорта энергоресурсов, в случае если она продолжит оказывать давление на своих соседей, приведёт к ещё большей экономической зависимости от Китая.
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