Вашингтон, 11 сентября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны сосредоточить свою политику на разжигании споров и конкуренции между Россией и Китаем, заявил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайский в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Бугайского, между Китаем и Россией нет подлинного и долгосрочного альянса, имеет место лишь партнёрство, которое направленно на уменьшение влияния США.

«Существует три региона, где Вашингтон мог бы задействовать стратегию по разжиганию конкуренции и споров между Россией и Китаем: российский Дальний Восток, Центральная Азия и Арктика. Нужно поддержать попытки Китая, направленные на расширение его влияния в сибирском и дальневосточном регионах России», — добавил эксперт.

Бугайский добавил, что угроза ужесточения западных санкций в отношении России, в том числе в отношении её экспорта энергоресурсов, в случае если она продолжит оказывать давление на своих соседей, приведёт к ещё большей экономической зависимости от Китая.

«Это в свою очередь приведёт к росту чувства обиды в Москве и обострению политических трений с Пекином, которые США могут использовать в своих стратегических целях», — отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

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