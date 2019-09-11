Аддис-Абеба, 11 сентября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Более 7 тыс. заключенных будут амнистированы в Эфиопии в честь празднования нового года, который будет отмечаться в четверг, 12 сентября, передает Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Генеральный прокурор Берхану Цегай заявил, что он помилует 1087 заключенных из тюрем Калити, Зивэй и Шева Робит. Между тем, власти в штатах Народов юга и Амхара освободят в общей сложности 6695 заключенных.

Заключенных часто амнистируют в рамках мероприятий, посвященных Новому году.

Эфиопия следует календарю, который на семь лет отстает от григорианского календаря, используемого в большей части остального мира, и в четверг в стране наступит 2012 год.

Однако корреспонденты говорят, что помимо празднования Нового года власти Эфиопии также стремятся осветить реформы, проведенные в тюремном секторе. Недавно центр содержания под стражей Макелави в столице Аддис-Абебе, известный как камера пыток, был превращен в музей.

Его открытие на прошлой неделе было частью того, что было названо «месяцем правосудия», целью которого было освещение достижений в реформировании сектора правосудия со времени прихода к власти в 2018 году премьер-министра Абия Ахмеда.