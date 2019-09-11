Молдавии нужны Москва и Киев, США выучили российские «уроки»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Президент Молдавии вновь присягнул «территориальной целостности» Украины;
- В Туркмении появилась служба кибербезопасности;
- В Госдуме утверждена комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела страны;
- В Госдуме изучат биографии Навального и Соболь;
- Следственные комитеты Красноярского края и Хакасии объединят.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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