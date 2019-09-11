Москва, 11 сентября, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 10 сентября открылись снижением по рублевым парам, и до конца дня рубль торговался в плюсе против своих конкурентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Вчера в центре внимания участников рынка находился британский фунт. Пара фунт/доллар совершала резкие колебания на опасениях выхода Великобритании из ЕС без договора. Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что выход состоится по плану в конце октября.

Торги по рублю завершились в плюсе. По итогам дня он подорожал на 0,20%, до 65,42 руб., к евро — на 0,17%, до 72,27 руб., к фунту — на 0,03%, до 80,83 руб.

Рубль слабо реагировал на геополитику, поскольку участники рынка сфокусировались на росте нефтяных котировок. В ходе американских торгов стоимость нефти повышалась до $63,74 за баррель.

Росту котировок способствовал оптимизм в отношении того, что ОПЕК и другие страны-производители согласятся продлить сделку по сокращению нефтедобычи для поддержки цен.

Пара доллар/рубль снижалась до 65,24 руб. К закрытию дня на фоне коррекционного движения в нефти курс доллара восстановился до 65,50 руб.

Сегодня, 11 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе, поскольку Американский институт нефти в своем последнем отчете отразил сокращение сырой нефти на 7,2 млн баррелей.

Пара доллар/рубль приближается к уровню 65 руб. маленькими шажками. Технически нет препятствий для ослабления доллара до 64,90 руб. перед заседанием FOMC, которое состоится на следующей неделе.

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