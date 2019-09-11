Куньмин, Китай, 11 сентября, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила троих подозреваемых за контрабанду 2550 коробок сигарет за два последние года, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Сигареты

В пограничной полиции города Пуэр сообщили, что два изъятия произошли 20 августа. В первом случае полиция городка Мэнма обнаружила 1050 коробок контрабандных сигарет после осмотра минивэна, где находился один из подозреваемых.

Днем позднее полиция города Мансинь также изъяла 1500 коробок с контрабандными сигаретами в другом минивэне, где находилось уже двое подозреваемых. По обоим случаям сейчас работают соответствующие департаменты. Расследование продолжается.