Чита, 11 сентября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частыми причинами смертности жителей Забайкалья, только в региональном сосудистом центре Читы около двух тысяч человек ежегодно проходят лечение и реабилитацию от этого недуга. Поэтому приобретение для бригад скорой помощи 30 комплектов дистанционного ЭКГ аппарата «Кардиометр-МТ» в регионе считают более чем актуальной покупкой, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края «Кардиометр-МТ» прошел различные тестирования

«Отличительная особенность данных комплектов заключается в том, что данные с них почти моментально расшифровываются, специалист скорой помощи может сделать заключение — либо о срочной госпитализации обратившегося, либо о назначении другого лечения», — пояснил исполняющий обязанности главного врача скорой медицинской помощи в Чите Александр Знаменский.

Он подчеркнул также, что ранее функции передачи данных в портативных аппаратах ЭКГ не было и что новая техника приобретена на собственные средства стационара, на это потрачено порядка трех миллионов рублей.

Известно, что база данных с уже имеющимися ЭКГ пациентов хранится на сервере неограниченное количество времени и может помочь медикам других медорганизаций в проведении дальнейших обследований или диспансеризации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края и Бурятии в состав Приморского федерального округа, регионы активно включились в работу по программам, действующим в рамках нацпроектов, и в частности, нацпроекта «Здравоохранения». Это помогло Забайкалью привлечь в регион миллиарды федеральных средств и начать оснащать стационары и ФАПЫ современным оборудованием. Также в Чите планируется создание единого диспетчерского центра, который поможет сократить время приезда медицинских бригад к пациентам на одну-две жизненно важных минуты.