США отправились на защиту Украины, в РФ не хотят исправляться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Исход переговоров по транзиту газа по Украине «уже понятен»;
- США направили на Украину «энергетический спецназ»;
- Дмитрий Медведев рассказал о России в G8;
- Литовский политзаключённый заявил, что в тюрьме он за общение с русскими;
- Падение метеорита наблюдали в Калининграде, Прибалтике и Белоруссии.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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