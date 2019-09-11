Красноярск, 11 сентября, 2019, 06:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае численность пациентов с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз», состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях, в 2018 году составляла 16 337 человек. Это на 14,2% меньше по сравнению с 2017 годом, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в Красноярскстате.

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По данным краевого минздрава, в прошлом году под наблюдение взяли 2016 пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольных психозов. Это на 10,8% меньше, чем в 2017 году.

Напомним, 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.