Артёмовский, Свердловская область, 11 сентября, 2019, 06:23 — ИА Регнум. В селе Покровском Артёмовского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а второй получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Andrew Butko Квадроцикл

ДТП произошло 10 сентября в 17:15 по местному времени. В тот вечер водитель мотовездехода двигался по улице Ленина не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего квадроцикл перевернулся. Водитель погиб на месте, а пассажир госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Отметим, что оба мужчины находились в транспортном средстве без шлемов.

Напомним, что ночью 10 сентября на трассе «Екатеринбург — Тюмень» произошло ДТП в результате которого погибли два человек. Автомобиль «Газель» врезался в стоящий на обочине автокран и загорелся. Водитель от столкновения вылетел из машины и получил травмы. Две женщины внутри салона «Газели» погибли.