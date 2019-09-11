Сургут, Югра, 11 сентября, 2019, 06:14 — ИА Регнум. В экономической столице Югры, в Сургуте, разгорелся скандал вокруг увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1% по причине вознаграждения расчётно-кассовому центру. Оплатить услуги ЖКУ без «чаевых» кассирам можно лишь в трёх кассах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта ООО «РКЦ ЖКУ»

Новый вид услуги вознаграждения за работу ООО «РКЦ ЖКУ» города Сургута внедрило с 9 сентября 2019 года. «Чаевые», как иронично сургутяне называют данный вид денежного сбора, по информации руководителей центра, установлены в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

В мэрии Сургута поясняют, что ситуация с 1% вознаграждения коснулась жильцов лишь тех многоквартирных домов, где управляющие компании заключили договор на обслуживание с ООО «РКЦ ЖКУ». В городе есть другие УК, и сургутянам никто не мешает поменять управляющую компанию, если они не хотят вознаграждать кассиров.