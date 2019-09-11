Хабаровск, 11 сентября, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы депутата Государственной думы России в Хабаровском крае по Комсомольскому одномандатному округу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Volgograd.ru Голосование на избирательном участке

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Об этом на итоговом заседании сообщил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Хабаровского края выбирали депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному округу. Больше всех голосов набрал кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.