Якутск, 11 сентября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Участие делегации Якутии, оформление павильона и программы на Восточном экономическом форуме-2019 во Владивостоке стоили бюджету республики 14 723 578 рублей. Активисты ОНФ не согласны с некоторыми расходами и намерены сообщить об этом в контролирующие органы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Итоги ВЭФ для Якутии: 44 соглашения на 40 млрд рублей

Активистов народного фронта заинтересовало изготовление четырёх видеороликов за 2 млн рублей и аренда кабинета губернатора на два дня за 2 млн рублей.

Согласно данным госзакупок, контракт на оказание услуг по представлению инвестиционного потенциала Якутии на ВЭФ от 29 августа заключён между Агентством по привлечению и поддержке экспорта республики и АНО «Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений».

К контракту приложена и смета расходов.

«Закупка осуществлена у единственного поставщика без проведения торгов, в приложении №1 «Смета расходов» указана стоимость услуг, которая существенно превышает сложившиеся рыночные цены. Например, аренда кабинета губернатора на 2 дня за 2 млн рублей, изготовление четырех видеороликов за 2 млн рублей и другое. Мы направили заявление в республиканскую прокуратуру с просьбой проверить законность заключения контракта»,— сообщил News.Ykt.Ru сопредседатель местного отделения ОНФ Алексей Лаптев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии остался доволен участием республики в Восточном экономическом форуме. Регион подписал 44 соглашения на 40 млрд рублей.