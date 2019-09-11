Курган, 11 сентября, 2019, 05:16 — ИА Регнум. В Курганской области инаугурация избранного 8 сентября 2019 года губернатором региона Вадима Шумкова состоится 18 сентября. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь главы Зауралья Павел Поперешниченко отметив, что торжественное вхождение Шумкова в должность пройдёт после внеочередного заседания областной думы, где депутаты утвердят назначение губернатора.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Напомним, в единый день голосования Вадим Шумков получил на выборах главы региона 80,86% голосов избирателей. Его соперники остались далеко позади, набрав менее 10% голосов: у Якова Сидорова — 9,7%, у Татьяны Майбороды — 4,7%, Юрия Ярушина — 3,33%.

Явка на выборы губернатора Зауралья 8 сентября 2019 года составила 42,58%. Это на 3% больше, чем в 2014 году.