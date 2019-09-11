Владивосток, 11 сентября, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал три фактора, по его мнению, способствующих плохому состоянию дорог в столице Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Олег Кожемяко проверяет качество дорожных работ во Владивостоке

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Олег Кожемяко считает, что факторами, определяющими плохое состояние автомобильных дорог в Приморье, являются дожди, поздно проводимые торги и нехватка средств и профильных компаний.

Губернатор призвал коммунальные службы Владивостока не заниматься перекладыванием проблем, а объединить свои усилия, а администрации города предложил учесть озвученные им факторы для более продуктивной работы в следующем году.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливневые дожди нанесли инфраструктуре Владивостока колоссальный ущерб, которые предварительно оценивается в 100 млн рублей.