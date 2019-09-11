Лондон, 11 сентября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Заместитель главы Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина Том Уотсон намерен выступить с призывом к проведению повторного референдума по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщает газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного члена партии лейбористов.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Предполагается, что соответствующий призыв Уотсон озвучит в ходе своей речи 11 сентября в Лондоне. Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума. По его мнению, всеобщие выборы в Великобритании разрешить кризис с выходом страны из ЕС не помогут.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести всеобщие выборы до Brexit. Представители оппозиции в парламенте подчеркнули, что необходима гарантия, что Великобритания не покинет ЕС без предварительной сделки. Ранее, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, позволяющий снова отложить дату выхода Соединенного Королевства из ЕС.