Сингапур, 11 сентября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Тело экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе отправили из Сингапура для похорон, сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Роберт Мугабе

Сообщается, что самолет с телом Мугабе отправился в районе 03:40 по московскому времени. Гроб с телом экс-президента Зимбабве до аэропорта сопровождали полицейские на мотоциклах.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоятся 13 сентября в столице страны Хараре. Его похоронят в месте, известном как Акр национальных героев.