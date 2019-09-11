Нижний Новгород, 11 сентября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. О ликвидации открытого горения на складе в Богородском районе (Нижегородская область) сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Пожар. Богородский район

Уточняется, что открытое горение на складе горюче-смазочных материалов прекращено в 00:07 мск.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на складе в Богородском районе начался вечером 10 сентября. Пожар оказался очень крупным: огонь охватил территорию в пять квадратных километров.

В результате пострадали два человека. Проводятся следственные действия.