В промзоне Нижегородской области ликвидировано открытое горение
Нижний Новгород, 11 сентября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. О ликвидации открытого горения на складе в Богородском районе (Нижегородская область) сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
Пожар. Богородский район
Уточняется, что открытое горение на складе горюче-смазочных материалов прекращено в 00:07 мск.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на складе в Богородском районе начался вечером 10 сентября. Пожар оказался очень крупным: огонь охватил территорию в пять квадратных километров.
В результате пострадали два человека. Проводятся следственные действия.