Магадан, 11 сентября, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Депутаты комитета по социальной политике областной думы Колымы предложили увеличить прожиточный минимум пенсионеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.

Проект закона депутаты рассмотрят на очередном заседании в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского прожиточный минимум в России должен быть как минимум 25 тыс. рублей.