Каракас, 11 сентября, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Армия Венесуэлы никогда не будет вторгаться в другие страны, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе своего выступления, трансляция которого велась в соцсети Twitter.

Cancillería del Ecuador Николас Мадуро

«Венесуэльские войска никогда не выходили за пределы своей территории с целью запугивания или вторжения… И этого не произойдет никогда», — заявил он.

Он подчеркнул, что Венесуэла также не собирается использовать свои войска, чтобы отнять у других стран их земли или ресурсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Венесуэле на границе с Колумбией начались военные учения, которые продлятся до 28 сентября. В ходе учений Каракас разместит систему ПВО на венесуэльско-колумбийской границе. Также президент Венесуэлы Николас Мадуро созвал Совет по национальной безопасности из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии.