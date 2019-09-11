Абакан, 11 сентября, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Коммунальные предприятия Хакасии поэтапно гасят долги перед энергетиками, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Энергетики сняли ограничение по подаче электроэнергии ещё с двух котельных. По состоянию на 10 сентября под ограничением остаются семь котельных из 12. Долги сокращены на 11 млн рублей.

В правительстве уточнили, что предприятия-должники гасят задолженность через судебные решения, так как в бюджете республики в течение двух лет не было статьи расходов на так называемые выпадающие.

В целом ограничения «не влияют негативно» на подготовку предприятий к отопительному сезону, утверждают власти Хакасии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакассии незадолго до начала отопительного сезона энергетики из-за долгов ввели ограничение по подаче электроэнергии на 12 котельных. В целом долг 23 крупных коммунальных объектов Хакасии, по данным МРСК «Сибири», на момент получения предупреждения равнялся 296 млн рублей.