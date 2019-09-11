Эр-Рияд, 11 сентября, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Решение будет выработано Эр-Риядом и его союзниками в отношении политики израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о вероятной аннексии части западного берега реки Иордан, Саудовское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Уточняется, что Саудовская Аравия отреагировала на заявление Нетаньяху по территориям западного берега реки Иордан решением созвать чрезвычайное заседание Организации исламского сотрудничества.

Экстренный саммит глав МИД стран — членов ОИС будет посвящён ответным действиям в отношении Израиля.

Напомним, 10 сентября Нетаньяху заявил, что собирается расширить израильский суверенитет.

В случае своей победы на досрочных парламентских выборах 17 сентября Израиль намерен формально присоединить к себе северную оконечность Мёртвого моря и часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии уже выразили своё возмущение, заявив Нетаньяху, что эти его действия идут вразрез с резолюцией 2334 СБ ООН 2016 г.