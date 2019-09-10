Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Вашингтон, 11 сентября, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.
White House
Дональд Трамп вводит санкции
Соответствующий указ подписал президент этой страны Дональд Трамп. Действие санкций распространяется на иностранные структуры, а также на людей, которые в США считаются причастными ко вмешательству в американские выборы.
Напомним, этот указ американские власти продлевают из года в год.