Эр-Рияд, 11 сентября, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Планы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху присоединить часть западного берега реки Иордан осудили власти Саудовская Аравия, сообщает Саудовское агентство печати.

En.kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

В Эр-Рияде пояснили, что рассматривают заявление израильского премьер-министра как антипалестинское и нарушающее принципы международного права.

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Напомним, Нетаньяху 10 сентября объявил о планах считать частью Израиля территорию на западном берегу реки Иордан в районе Иорданской долины. Также Израиль намерен присоединить северную оконечность Мёртвого моря.