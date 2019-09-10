Киев, 11 сентября, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Вопросы ведения бизнеса на Украине обсуждались президентом этой страны Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским в ходе минувшей встречи, сообщает пресс-служба Зеленского.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Уточняется, что переговоры состоялись 10 сентября в Киеве в офисе Зеленского. Обсуждались проблемы украинского бизнеса.

«Также говорили об энергетической сфере», — сообщили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Коломойский заявил, что «коэффициент полезного действия Зеленского» измеряется тем, сколько людей во время его президентства вернётся на Украину.