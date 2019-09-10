Кишинёв, 11 сентября, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон снова заявил о неизменном признании «территориальной целостности» Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Кишинёве, комментируя непризнание властями Молдавии выборов в Крыму, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Президент заявил, что Молдавия всегда признавала «территориальную целостность» Украины. «Так было все 28 лет независимости. Независимо от позиции того или иного политика, в этом состояла официальная позиция государства, всех государственных учреждений: президента, правительства и т.д.» — сказал Додон.

Он добавил, что Молдавии нужны хорошие отношения и с Украиной, и с Россией, и «рано или поздно они решат проблемы, которые существуют между ними».

МИД Молдавии, напомним, заявил 9 сентября, что Молдавия «не признаёт» местные выборы, организованные в Крыму и Севастополе. В ведомстве заявили, что Молдавия поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Украины», а территорию Крыма и Севастополя считает «аннексированными Россией».

Ранее, отметим, президент Молдавии Игорь Додон признал «территориальную целостность» Украины, чего от него в течение трех лет добивался Киев. Украинские власти в течение трех лет отказывались от любых контактов с Додоном, заявляя, что официальные контакты возможны только в случае безусловного признания Додоном «территориальной целостности» Украины.