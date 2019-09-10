Пхеньян, 11 сентября, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись 10 сентября в Северной Корее, сообщает 11 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

Испытаниями лично руководил глава государства Ким Чен Ын. Запуск был проведён с целью проверки нового оружия в действии.

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Напомним, рано утром 10 сентября южнокорейские военные сообщили о запуске с территории Северной Кореи двух снарядов. Известно, что они преодолели расстояние в 330 км.