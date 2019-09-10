Кабул, 11 сентября, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Взрыв прогремел у американского посольства в Кабуле, пишет The Straits Times.

Jim Gordon После взрыва

По данным «Синьхуа», взрыв был вызван ударом ракеты. Известно, что пострадали люди, но кто и сколько, пока только выясняется.

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Напомним, взрывы в Афганистане происходят на фоне отказа американского руководства вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).