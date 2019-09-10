Токио, 11 сентября, 2019, 00:30 — ИА Регнум. О серьёзных перестановках в правительстве Японии объявит 11 сентября премьер-министр этой страны Синдзо Абэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Абэ предупреждал, что на этот раз в правительстве у 13 министров изменятся должности. Не планировалось менять генерального секретаря правительства, которым останется Ёсихидэ Суга, и министра финансов Таро Асо.

Также произойдут перемены в правящей Либерально-демократической партии, причём очень пожилой генсек партии Тосихиро Никаи, вероятно, останется на посту — как и Фумио Кисида, глава политсовета.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Японии Таро Коно может в ходе перестановок занять кресло министра обороны.