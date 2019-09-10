Тегеран, 11 сентября, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Уход в отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона свидетельствует о провале стратегии Вашингтона по оказанию максимального давления на Иран, заявил советник иранского президента Хасана Рухани Хесамеддин Ашена на своей странице в Twitter.

DonkeyHotey Джон Болтон

«Маргинализация и последующее отстранение Болтона — не случайность, а признак провала американской стратегии «максимального давления» перед конструктивным сопротивлением Ирана», — заявил он.

Ранее уход Болтона оценил представитель иранских властей Али Рабии. Он подчеркнул, что обещавший скорый крах Ирана Болтон ушел со своего поста, а Исламская Республика все еще твердо стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. По словам Трампа, причиной отставки стали существенные разногласия.