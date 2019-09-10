Сент-Луис, США, 11 сентября, 2019, 00:18 — ИА Регнум. О сходе грузового поезда с рельсов близ города Сент-Луис (штат Иллинойс, США) сообщает Associated Press.

Geograph.org.uk Железнодорожные цистерны

Уточняется, что авария произошла в 14 км от города, с рельсов сошло как минимум десять вагонов. В поезде находились цистерны с легковоспламеняющейся жидкостью.

При сходе поезда растворитель загорелся, пошёл сильный дым. В результаты были эвакуированы три школы Сент-Луиса.