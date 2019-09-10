Москва, 10 сентября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Абдель Азиз бен Сальман на встрече 10 сентября в Джидде обсудили перспективы сотрудничества стран, в том числе в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Пресс-служба Минэнерго России Александр Новак встретился с Министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом

«Александр Новак и Абдель Азиз бен Сальман обсудили актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества, в том числе по линии ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Александр Новак поздравил саудовского коллегу с назначением на пост министра, «подчеркнув уверенность в продолжении дальнейшей успешной работы с саудовской стороной».

«Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие», — сказал российский министр.

Напомним, 7 сентября принц Абдель Азиз бен Сальман, сын короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, был назначен новым министром энергетики Саудовской Аравии. До этого он в течение 12 лет являлся помощником министра нефти.

В настоящее время Москва и Эр-Рияд ведут подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Как заявил 9 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российская сторона рассчитывает, что «визит будет успешным». При этом он признался, что не знает, повлияют ли кадровые перестановки в Саудовской Аравии на сделку России с ОПЕК по ограничению добычи нефти.