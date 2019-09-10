Кабул, 10 сентября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Очередной взрыв произошёл в афганской столице городе Кабуле. Об этом 10 сентября сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на слова очевидцев.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Взрыв прогремел поздно вечером 10 сентября. Точное место происшествия не сообщается.

По данным агентства, в результате взрыва пострадали несколько человек. Информация о пострадавших и их числе уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в афганской провинции Логар. На территории этого района произошёл взрыв, в результате которого пострадали четыре мирных жителя.

Отмечается, что взрывное устройство было установлено на автодороге, по которой часто передвигаются колонны автомобильного транспорта Национальной армии Афганистана.