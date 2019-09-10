Вашингтон, 10 сентября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Военно-морские силы США близки к завершению разработки полностью автономных минных тральщиков, сообщает 10 сентября портал DefenseNews со ссылкой на замглавы управления минной войны в департаменте ВМC США Стивена Олсона.

Eszcze Морская мина

По словам Олсона, беспилотная система обезвреживания морских мин состоит из двух компонентов — небольшой беспилотной лодки Textron с гидролокаторной системой обнаружения и беспилотной субмарины Barracuda Expendable, уничтожающей найденные мины.

В ВМС США заявляют, что эта разработка позволит сократить время разминирования акваторий и людские ресурсы, занятые разминированием, ограничившись несколькими операторами, управляющими группами противоминных беспилотников.

Более подробных характеристик беспилотной противоминной системы американские военные не раскрывают.