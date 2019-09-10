Великий Новгород, 10 сентября, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Новгородский районный суд рассмотрел иск комитета государственного жилищного и лицензионного контроля Новгородской области к жительнице Великого Новгорода — собственнице квартиры в одном из домов на проспекте Корсунова — и обязал женщину очистить жильё от мусора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, на состояние жилища в региональный комитетгосударственного жилищного и лицензионного контроля неоднократно поступали жалобы от других жильцов этого дома.

Act.org.kz Мусор

В октябре 2018 года суд обязал женщину обеспечить доступ в её квартиру, однако она решение суда проигнорировала, и в мае 2019 года жилищные инспекторы проникли в жилище вместе с судебным приставом и сотрудниками МЧС, которые вскрыли входную дверь. Квартира оказалась захламлена бытовым мусором.

Суд обязал женщину очистить квартиру от мусора в течение месяца.

Напомним, в 2014 году в Великом Новгороде судебные приставы исполняли подобное судебное решение в отношении 84-летней жительницы города, которая накопила более 10 тонн мусора в своей комнате в коммунальной квартире. От его избытка даже входные двери в комнату не могли открыться. На расчистку завалов потребовалось два дня.