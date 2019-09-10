Вашингтон, 10 сентября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала неожиданностью для многих в Вашингтоне. Об уходе Болтона из администрации заявил сегодня, 10 сентября, сам президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Джон Болтон

Болтон был уже третьим советником Трампа по национальной безопасности. Эта должность считается одной из ключевых во внешнеполитической иерархии Соединенных Штатов.

При этом отставка советника уже вызвала некоторую перепалку в Twitter. Трамп на своей странице написал, что в его администрации, да и он сам во многом не согласны с позицией Болтона, поэтому он и попросил советника уйти в отставку, что тот и сделал.

Однако позднее Болтон написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что он сам попросил у Трампа отставки, а тот якобы ответил что-то невнятное и предложил обсудить этот вопрос в другой день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болтон по праву считается «ястребом» американской политики. Он всегда выступал за жесткое отстаивание американских национальных интересов и этим приглянулся Трампу. Ряд американских СМИ утверждает, что Болтон ещё раньше мог занять место в администрации Трампа если бы не его усы — Трамп очень долго не мог с ними смириться.

Однако кроме принципа жесткого отстаивания американских национальных интересов по остальным внешнеполитическим вопросам у Трампа и Болтона были расходящиеся взгляды.

Трамп хоть и делал резкие заявления и грозил той же Северной Корее чуть ли не уничтожением, на самом деле не собирается ни с кем воевать — американскую военно-политическую мощь он использует как рычаг давления для заключения нужной ему сделки.

А вот Болтон всерьез допускал начало войны и с Ираном, и с КНДР, и даже с Венесуэлой. Ону всеми силами толкал Трампа к конфликту, в частности с Ираном, тогда как Трамп на минувшей неделе заговорил о возможности проведения встречи с президентом Исламской Республики Хасаном Рухани.

Болтон активно мешал переговорам между США и главарями экстремистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против которого США воюют в Афганистане с 2001 года.

Отставка Болтона существенно меняет расклад в Белом доме и в ближайшее время из Вашингтона могут приходить неожиданные внешнеполитические новости.