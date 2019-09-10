Нижний Новгород, 10 сентября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Пожар площадью 5000 кв. метров локализован спасателями на складе горюче-смазочных материалов в Нижнем Новгороде. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Пожар. Богородский район

Локализация пожара была объявлена в 22:10 по местному времени. Ранг пожара понижен, в настоящее время производится тушение очагов открытого огня.

В тушении пожара участвуют 128 человек и 37 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, прибывших на место происшествия с 222 тоннами воды и 9 тоннами пенообразователя.

Напомним, информация о пожаре на складе ГСМ в промзоне в Богородском районе Нижнего Новгорода поступила в региональное ГУ МЧС около 18 часов по местному времени. Загорелись два склада, два административных здания, одно бытовое помещение, три личных автомобиля и бочки с маслом на открытой территории. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате пожара на складе ГСМ в Нижнем Новгороде.