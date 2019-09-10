Калининград, 10 сентября, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и самолёт радиоэлектронной разведки британских ВВС RC-135W несколько часов совершали полёты у границ России на Балтике, сообщают 10 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

U.S. Air Force БПЛА Global Hawk

Беспилотник-шпион RQ-4B Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и около 10 часов курсировал вдоль западных границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, оставаясь в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии.

Одновременно с ним британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W, взлетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, около четырех часов летал вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Оба воздушных разведчика также совершили несколько пролётов у границ Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно летают возле границ России на Балтике и на Чёрном море, а также регулярно подходят к российским военным базам в Сирии.