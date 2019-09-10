Великий Новгород, 10 сентября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Генеральный директор одной из управляющих компаний Великого Новгорода — ООО «ЖилКом» — обвиняется в присвоении более 4,5 млн рублей платежей собственников многоквартирных домов, поступивших в качестве оплаты за коммунальные услуги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере») возбуждено следственным управлением ведомства, а факты присвоения выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД.

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В прокуратуре Новгородской области уточнили, что с июня 2016 года по декабрь 2018 года ООО «ТК Новгородская» поставила ООО «ЖилКом» тепловую энергию и горячее водоснабжение на общую сумму более 74 млн рублей, из которых за услугу по теплоснабжению организации предъявлена к оплате сумма в размере более 55 млн рублей.

При этом за этот же период собственники жилья за теплоснабжение уплатили ООО «ЖилКом» сумму более 60,4 млн рублей. Корректировка платежей на сумму полученной разницы — более 4,5 млн рублей — проведена не была. Речь идёт о платежах жителей 21 дома в Великом Новгороде.