Тегеран, 10 сентября, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Крупнейший сторонник войны и экономического терроризма, прокомментировал 10 сентября отставку Джона Болтона представитель властей Ирана Али Рабии на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Болтон

Али Рабии напомнил, что отправленный в отставку Болтон много раз обещал крах Ирана.

«Мы до сих пор стоим, а он ушёл. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма в Белом доме уменьшатся препятствия для понимания Ирана», — написал Рабии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона. В качестве причины такого решения Трамп указал существенные разногласия.