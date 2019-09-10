В Армении продолжаются повторные толчки после землетрясения
Ереван, 10 сентября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. После землетрясения, произошедшего на границе Армении и Грузии, сейсмологи зафиксировали порядка 30 повторных подземных толчков, сообщает 10 сентября пресс-служба армянского МЧС.
Мартирос Сарьян. Армения.1959
Магнитуда афтершоков находилась в пределах от 1,8 до 3,7.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в 21:22 мск в районе границы между Грузией и Арменией северо-восточнее села Бавра произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Колебания ощущались жителями пяти областей Армении, включая столицу Ереван.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.