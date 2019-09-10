Екатеринбург, 10 сентября, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил проекты строительства храма Святой Екатерины с учётом мнения горожан и членов рабочей группы по этому вопросу.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

Таким образом, глава Екатеринбурга выполнил свое обещание, данное ранее жителям города.

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Чтобы представленные площадки выглядели более наглядно, были подготовлены видеопрезентации каждой из них.

На сегодняшний день народные избранники должны изучить проекты, а затем они станут предметом обсуждения широкой общественности.

Мэрия Екатеринбурга проводит открытый и репрезентативный опрос, предлагая для обсуждения готовые проекты

Напомним, ранее рабочая группа, действующая при Екатеринбургской городской думе, утвердила следующие территории: на пересечении улиц Фурманова — Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом. На сегодня известно, что большинство участников рабочей группы по строительству Кафедрального собора Святой великомученицы Екатерины считают, что участок на улице Горького, 17 является наиболее оптимальным вариантом с точки зрения развития инфраструктуры и коммуникаций.

Тем не менее Александр Высокинский подчеркнул, что муниципальные органы власти будут и в дальнейшем проводить опрос в атмосфере максимальной открытости и прозрачности своих шагов.

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