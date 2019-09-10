Киев, 10 сентября, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя своей администрации. Соответствующие указы опубликованы сегодня, 10 сентября, на официальном сайте президента Украины.

President.gov.ua

Заместителями руководителя офиса президента стали: Андрей Смирнов и Игорь Жовква.

Про Жовкву известно, что он с 2014 года является руководителем главного департамента внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины.

Смирнов — адвокат и бывший депутат Днепропетровского областного совета.

Напомним, что предыдущий заместитель главы администрации президента Украины Алексей Гончарук был уволен после того, как Верховная рада назначила его премьер-министром.