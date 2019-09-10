Астрахань, 10 сентября, 2019, 22:24 — ИА Регнум. В Астраханской области на Фунтовском полигоне в Приволжском районе активисты организации «Экологический патруль» обнаружили свалку останков животных, сообщил портал «Пункт-А».

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На свалке активисты нашли местами тлеющую гору костей и черепов животных, в основном коров. Волонтёры считают, что это отходы производства сельскохозяйственного предприятия, которое незаконно вывезло останки животных на уже закрытый полигон.

Утилизация биологических отходов на открытых свалках противоречит законодательству и санитарным нормативам. Более того, астраханцы предполагают, что горящая свалка с опасными отходами могла стать одной из причин вони в областном центре.