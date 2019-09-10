Сухум, 10 сентября, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимбы провели митинг в центре Сухума, сообщает 10 сентября РИА Новости.

Nathan Keirn Митинг

Около 2 тысяч сторонников переизбранного главы государства собрались у здания администрации президента. Хаджимба выступил перед участниками акции с речью, в которой назвал требования оппозиции об отмене итогов выборов абсурдом и давлением на суд. Сторонники Хаджимбы зачитали поздравительную телеграмму российского президента Владимира Путина в адрес избранного главы Абхазии.

Одновременно сторонники Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы, провели акцию протест около офиса партии «Амцахара» в центре Сухума. В акции приняли участие примерно тысяча человек. Собравшиеся требовали отмены результатов второго тура выборов.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. 9 сентября ЦИК объявил итоговые результаты — победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов.