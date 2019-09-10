Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
Иерусалим, 10 сентября, 2019, 22:19 — ИА Регнум. На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
Иван Шилов ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху
При этом пресс-служба Армии Израиля сообщает о ракетном обстреле городов Ашдод и Ашкелон, в которых звучат сирены воздушной тревоги.
Некоторые СМИ сообщают о взрывах, прогремевших в этих городах.
Отмечается, что ракетный обстрел совпал по времени и месту с предвыборной встречей Нетаньяху с избирателями в Ашдоде. Не исключено, что ракетный обстрел мог быть произведён по информации из соцсетей, в которых указывалось время и место мероприятия с участием главы правительства Израиля.