Москва, 10 сентября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Красную площадь в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом вечером 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

«На месте работают представители оперативных служб, ожидается прибытие кинологов», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личность звонившего.

Следует отметить, что официальных сообщений об инциденте пока не поступало. В центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны комментировать данную информацию отказались.