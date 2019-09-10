Курск, 10 сентября, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Выборы губернатора Курской области признаны состоявшимися и действительными. Об этом на заседании 10 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Губернатором в единый день голосования был избран Роман Старовойт («Единая Россия»), набравший 81,07% голосов избирателей. За Владимира Фирсова (КПРФ) проголосовали 5,65%, за Владимира Фёдорова (ЛДПР) — 5,45%, Татьяна Черникова («Зелёные») набрала 3,3%, а Николай Карцев («Справедливая Россия») — 3,01%.

Явка избирателей составила 41,56%. Нарушений избирательная комиссия не зарегистрировала.