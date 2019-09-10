Оренбург, 10 сентября, 2019, 22:03 — ИА Регнум. На Донгузском полигоне в Оренбургской области идёт подготовка к военным учениям «Центр-2019», сообщает 10 сентября RIA56 со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Минобороны России Основной этап учения «Центр–2019» пройдет на Донгузском полигоне в Оренбургской области

Основная часть манёвров будет проходить с 16 по 21 сентября. Кроме Вооружённых сил России в них примут участие подразделения армий Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Завершили оборудование полевых лагерей для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в СКШУ «Центр-2019». В состав каждого лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для успешного выполнения задач в рамках учения», — сказал Александр Лапин.

Командующий войсками Центрального военного округа кратко описал подготовку к проведению военных учений, в которых примут участие 128 тыс. военнослужащих из восьми государств.