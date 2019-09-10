Москва, 11 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минобрнауки Михаила Котюкова, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Михаил Котюков на совещании с членами правительства

Темой его выступления станет реализация национального проекта «Наука» и совершенствование законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности.

Также с докладом выступит аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Накануне состоялась встреча депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме с Котюковым. Обсуждались вопросы, касающиеся целевого обучения и трудоустройства выпускников вузов, внедрения цифровых технологий в образовании, ликвидации кадрового дефицита, разработки профессиональные стандартов, состояния материальной базы университетов и другие.

Вместе с тем, по словам Котюкова, в центре внимания нацпроекта «Наука» находится исследователь, поэтому нацпроект «концентрирует свое внимание на развитии кадров, на подготовке специалистов, которые могут на самом высоком уровне вести исследовательскую деятельность».

Также нацпроект предполагает развитие инфраструктуры и укрепление приборной базы, указал министр.

Кроме того, Котюков видит задачу нацпроекта в объединении усилий университетов, научных центров, предприятий для создания новых российских конкурентоспособных технологий, новых продуктов и развития потенциала российской экономики и развития российских регионов.