Ереван, 10 сентября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела по факту злоупотреблений во время строительства дороги Север — Юг в качестве обвиняемого привлечены брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лёва Саргсян, а также владельцы компании-субподрядчика программы Сурен и Геворк Варданяны.

newsarmenia.am Лёва Саргсян

Согласно пресс-службе Следственного комитета, Левону Саргсяну предъявлено обвинение в отмывании денег и использовании реального или предполагаемого влияния в корыстных целях, он объявлен в розыск, в суд подано ходатайство об избрании в отношении него ареста в качестве меры пресечения.

Сурен и Геворк Варданяны в качестве обвиняемых привлечены за фиктивное предпринимательство, легализацию имущества, полученного преступным путем — отмывание денег, использование реального или предполагаемого влияния в корыстных целях и неуплату налогов. Они объявлены в розыск, в отношении них в качестве меры пресечения избран арест.

Следственный комитет сообщает, что в ходе предварительного следствия, в частности, выяснилось, что хотя, согласно правовым процедурам, выбор организаций-субподрядчиков должен был осуществляться главным подрядчиком — испанской организацией, с согласия инженера программы и соответствующих должностных лиц заказчика — министерства транспорта и связи РА, однако фактически этими процессами руководил посол по особым поручениям РА, брат третьего президента Армении Лёва Саргсян, который организовал и осуществил эти процессы вместе с Суреном и Геворком Варданянами — владельцами ООО «ПОЛИТРАНСПОРТ», являющегося компанией-субподрядчиком в программе.

«Выяснилось, что Лёва Саргсян с Суреном и Геворком Варданянами — владельцами ООО «ПОЛИТРАНСПОРТ», являющегося компанией-субподрядчиком в программе, благодаря своему положению и связям оказал реальное влияние в вопросе избрания и привлечения компаний-субподрядчиков, имеющих желание выполнить строительные работы и предоставить услуги в программе стоимостью 250 млн долларов США, и, действуя вместе с вышеуказанными лицами, по предварительному сговору, исходя из корыстных побуждений и групповых интересов, использовал свое реальное влияние для содействия выполнению должностными лицами действий в рамках их полномочий в пользу юридического лица и для оказания покровительства по линии услуг, за что через посредника потребовал у директора одной из организаций заплатить 50% от прибыли, ожидаемой от выполнения работ, получение которых организовал посредством отмывания денег», — говорится в сообщении.

Предварительное следствие продолжается.

Брат экс-президента Армении (2008 — 2018 гг.) Сержа Саргсяна Лёва Саргсян уже проходит в Армении по другому уголовному делу и уже находился в розыске. По неофициальным данным, он скрывается в Ливане. Дорога Север — Юг — самый крупномасштабный дорожный проект Армении. На её строительство уже потрачено несколько сотен миллионов долларов кредитных средств.